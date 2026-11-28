Саратовские учёные ускорили заживление ран в 3–4 раза

Хитозан и глюкоманнан вместо бинтов

Учёные Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН разработали прозрачное покрытие для ран, которое останавливает кровотечение быстрее обычного и ускоряет восстановление кожи в три-четыре раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

«Невидимый пластырь»: как это работает

Основой разработки стали два природных компонента — хитозан, получаемый из панцирей членистоногих, и растительный глюкоманнан. Жидкий состав достаточно один раз нанести на повреждённый участок: через три-пять минут он превращается в тонкую прозрачную плёнку, которая повторяет форму раны, впитывает влагу и постепенно рассасывается. Благодаря прозрачности врачи могут следить за восстановлением тканей, не снимая защитный слой.

Цифры, которые впечатляют

Эффективность материала проверили в лабораторных условиях и во время экспериментов на животных. Кровотечение прекращалось за 6–8 минут, тогда как в контрольной группе на это уходило около 20 минут. Скорость заживления оказалась в три-четыре раза выше, а к 12-м суткам кожа практически полностью восстанавливалась. Кроме того, покрытие показало антибактериальные свойства — эффективность против золотистого стафилококка и синегнойной палочки.

Факт по теме

Хитозан — не просто «материал из панцирей». Это биополимер, который сам по себе обладает ранозаживляющими и антимикробными свойствами, а его способность образовывать плёнку давно используется в медицине. Однако сочетание хитозана с растительным глюкоманнаном — относительно новое решение: глюкоманнан, получаемый из корневищ растений, улучшает механические свойства плёнки и её способность удерживать влагу, что и даёт такой заметный эффект ускорения регенерации.

Что дальше

Учёные намерены подробнее изучить характеристики состава и подобрать оптимальные условия его производства, хранения и применения. А параллельно российские исследователи работают и над другими решениями: в октябре стало известно, что в Военно-медицинской академии имени Кирова создают гидрогель на основе тканей человеческой пуповины, который, по расчётам авторов, должен ускорять заживление ран на 20% — его рассматривают в том числе для лечения ожогов и тяжёлых повреждений кожи.

Ольга Сергеева