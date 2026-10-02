Саратовский имам призвал к межнациональному единству на встрече в армянской общине

На площадке армянской общины Саратовской области «Крунк» прошла встреча «Дружба народов и сохранение традиций — залог процветания России».

Мероприятие организовал саратовский филиал Российского общества «Знание» и приурочил к Году единства народов России.

Как рассказали в пресс-службе ДУМСО, в числе участников выступил имам Саратовской Соборной мечети, руководитель национально-культурного узбекского центра «Туран» Равшан-хазрат Турсунходжаев. Он рассказал о своей работе по поддержке и адаптации мигрантов в российском обществе, а также затронул вопросы межэтнического согласия и добрососедства в регионе и стране.

Религиозный деятель подчеркнул, что Россия — многонациональное государство, и это должно объединять людей, а не разделять. По его словам, многообразие народов является одной из несомненных ценностей общества, и этим стоит гордиться. Также имам напомнил изречение пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) о том, что у представителей какого-либо народа нет превосходства над другими.

В мероприятии приняли участие представители национальных общин, духовенства, образовательного сообщества, иностранные студенты саратовских вузов и молодёжь. Спикерами также выступили вице-президент СРОО «Армянская община Саратовской области „Крунк“» Араик Косян, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический центр крови» Алексей Данилов, психолог и общественный деятель Сергей Саратовский, генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семёнов и другие.

Собравшиеся обсудили традиционные ценности, сохранение исторической памяти и преемственности поколений, укрепление семьи и воспитание молодёжи в духе межнационального согласия, просвещение, поддержку участников СВО и членов их семей, а также гуманитарную помощь.

Ольга Сергеева