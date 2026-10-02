С 1 января в Саратове тариф на капремонт увеличат сразу в полтора раза

С нового года в Саратовской области проиндексируют минимальный взнос на капитальный ремонт.

В Саратове тариф вырастет с 10,84 до 16,26 руб. за кв. м — ровно в 1,5 раза. Для остальных районов области и населённых пунктов Гагаринского района действуют свои значения — их можно посмотреть в официальной публикации.

Полезно знать собственнику:

— Это минимальный тариф. Общее собрание дома может принять решение увеличить его.

— Чтобы понять новую сумму, умножьте площадь квартиры на тариф вашего муниципалитета. Например, для квартиры 60 кв. м в Саратове платёж вырастет примерно с 650 до 976 руб. в месяц (+326 руб.).

— С января проверяйте начисления: тариф должен применяться корректно.

— Если есть право на субсидию или льготу по ЖКУ, стоит заранее уточнить в соцзащите.

Также напомним: тарифы на коммунальные услуги в этом году выросли с 1 октября. Бюджет лучше пересчитать заранее.

Ольга Сергеева