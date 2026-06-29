Индекс промпроизводства в Саратовской области вырос

Индекс промышленного производства в Саратовской области в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,5%.

Об этом сообщаетперсс-служба областного правительства.

Значительная положительная динамика отмечается по следующим направлениям:

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — рост в 2 раза;

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 64,5%;

— производство одежды – на 62,8%.

«Стабильные показатели с положительной динамикой — важный индикатор состояния региональной экономики и работы профильного блока Правительства. В особой степени такой рост принципиален в стратегически важных высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева