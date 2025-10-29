Инфраструктурные объекты саратовского регоператора подготовлены к работе зимой

Саратовский филиал компании «Ситиматик» завершил подготовку мусоросортировочных комплексов в Энгельсе и Балаково и сети мусороперегрузочных станцией к зимнему периоду.

Концессионные объекты уже отапливаются котельными установками «ТКУ-1000», которые работают на экологически безопасном возобновляемом энергоносителе — дровах.

Для работы отопительных систем используется древесина, которая поступила на комплексы после проведения работ по благоустройству и опиловки в городских скверах и на других общественных территориях. Использование такого вида топлива позволяет уменьшить объемы отходов, подлежащих захоронению, сократить общепроизводственные расходы предприятий и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мощность действующих котельных установок полностью обеспечивает потребность промышленных объектов даже в условиях сильных морозов.

Кроме этого, в рамках подготовки к зимнему периоду были проведены технический осмотр и профилактический ремонт спецтехники, которая работает на полигонах, и автопоездов, которые транспортируют ТКО с мусороперегрузочных станций на комплексы.

Современная инфраструктура отрасли обращения с ТКО была построена АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области. Два мусоросортировочных комплекса и сеть мусороперегрузочных станций работают в соответствии с требованиями современного законодательства в сфере охраны окружающей среды и защищают экосистему региона.