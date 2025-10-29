Саратовский «Кристалл» на выезде обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 4:2

В рамках очередного тура чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути саратовский «Кристалл» провел выездной матч против петербургского «Динамо».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Первый период начался с уверенной игры саратовцев: на 8-й минуте Иван Краснов открыл счет. Однако хозяева быстро отыгрались, а ближе к концу тайма сумели выйти вперед. Решающими стали второй и третий периоды, где «Кристалл» продемонстрировал мощную игру, забросив три безответные шайбы. Голы на счету Ивана Ларичева, Никиты Червонцева и Захара Польшакова.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу саратовской команды.

Уже 30 октября «Кристаллу» предстоит еще одна гостевая игра в Санкт-Петербурге, на этот раз против местного «СКА-ВМФ».

Ольга Сергеева