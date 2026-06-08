Структура налоговых органов Саратовской области претерпит изменения с 22 июня

С 22 июня в Саратовской области стартует реорганизация налоговой службы для повышения эффективности.

В Саратове инспекции №19 и № 23 объединят в МИ ФНС № 8 (ул. им. Бирюзова С.С., д. 7А).

По районам инспекции № 2 (Балаково) и № 7 (Энгельс) присоединят к МИ ФНС № 12 (ул. Пономарёва, д. 24).

Прекратят работу отделения в Аткарске, Петровске, Ртищево, Ершове, Вольске, Пугачёве и Калининске.

Приём налогоплательщиков продолжится в Балакове, Энгельсе и Балашове. Личный приём физлиц будет доступен в любом операционном зале региона и в отделениях МФЦ, — уточняет фискальное ведомство.

Ольга Сергеева