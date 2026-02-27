Интернет-мошенники обманули женщину с костюмом для «Голого спуска» на саратовском курорте

Жительница Волжского района Саратова попалась на уловку мошенников при подготовке к необычному мероприятию.

Как стало известно из информированных источников, 45-летняя женщина решила участвовать в «Голом спуске», который ежегодно проходит в Хвалынске в честь закрытия горнолыжного сезона.

Для финального заезда требовался карнавальный костюм. 25 февраля она нашла в соцсетях группу по пошиву таких нарядов и написала менеджерам. Однако ответ пришел с постороннего аккаунта: неизвестный представился сотрудником магазина, убедил женщину в подлинности и прислал реквизиты для полной предоплаты. Поверив ему, саратовчанка перевела около 10 тысяч рублей за костюм ручной работы. Позже выяснилось, что настоящий менеджер денег не получал.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Полиция в очередной раз призывает граждан к осторожности при онлайн-покупках: не переводите деньги на незнакомые счета, не сообщайте личные данные и проверяйте отзывы о продавцах.

Ольга Сергеева