Как меньше болеть: врач рассказал саратовцам о ключевых правилах крепкого иммунитета

На брифинге в областном минздраве заместитель главврача Центра общественного здоровья и медпрофилактики Сергей Решетников рассказал, как поддержать свой иммунитет.

Он напомнил, что защитная система бывает врожденной и приобретенной (первые клетки ребенок получает с молоком матери). Главные враги иммунитета — хронический стресс, вызывающий выработку кортизола, и гормональные сбои. При этом основа здоровья, по словам Решетникова, формируется в кишечнике: там сосредоточено около 80% иммунных клеток, поэтому рацион имеет решающее значение.

Среди обязательных условий крепкого иммунитета врач назвал вакцинацию, регулярные медосмотры, полноценный сон (минимум 8 часов) и физическую активность. Пренебрежение этими правилами, предупредил эксперт, неизбежно ослабляет организм.

Ольга Сергеева