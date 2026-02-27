Саратовский Минздрав предсказал точные сроки прихода второй волны гриппа в регионе

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер озвучил свежие данные по заболеваемости гриппом.

С начала осеннего сезона зарегистрировано почти 3,6 тысячи случаев инфицирования, среди которых выделяют гонконгский штамм и грипп типа В.

На данный момент эпидситуация стабилизировалась. Медики констатируют выход на плато и постепенное уменьшение числа госпитализаций. По словам Грайфера, текущая картина укладывается в привычный многолетний сценарий: волну гриппа А сменет активность типа В. Сейчас болезнь протекает легче, однако среди школьников наблюдается локальный подъем заболеваемости. Ведомство ожидает, что грядущие каникулы поспособствуют спаду инфекционной активности в ближайшие недели.

Вместе с тем замминистра предупреждает о возможности второй волны. После возобновления занятий в школах риск роста заболеваемости сохранится. Минздрав призывает сохранять бдительность в постканикулярный период.

Ольга Сергеева