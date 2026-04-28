Инвалид СВО из Саратова недополучал льготы: вмешалась прокуратура

Свыше 27 тысяч вернули участнику СВО после вмешательства прокуратуры Волжского района.

В Саратове сотрудники прокуратуры Волжского района восстановили справедливость для участника специальной военной операции, который долгое время недополучал положенные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, после проверки и судебного разбирательства бойцу пересчитали компенсацию — сумма доплаты превысила 27 тысяч рублей.

Мужчина, имеющий статус инвалида боевых действий, состоит на учёте в городском комитете социальной поддержки населения. По закону ему ежемесячно полагается компенсация расходов на квартплату и коммуналку — такая льгота предусмотрена как федеральным законодательством, так и региональными нормативами Саратовской области.

Однако на деле выплаты приходили урезанными. Выяснилось, что при расчёте специалисты не приняли во внимание тот факт, что вместе с ветераном проживает член его семьи. Из-за этой, на первый взгляд, технической ошибки ежемесячные суммы систематически занижались.

Прокуратура провела проверку по обращению участника СВО и подтвердила нарушение. Чтобы восстановить права бойца, надзорный орган направил в суд иск с требованием пересчитать компенсацию с учётом всех зарегистрированных в квартире жильцов.

Суд встал на сторону прокуратуры. Исковые требования удовлетворены в полном объёме: произведён перерасчёт, а недостающие средства в размере более 27 тысяч рублей будут выплачены заявителю.

Ольга Сергеева