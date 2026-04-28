В Балашовском районе экстренно возобновили отопсезон

Власти приняли решение возобновить отопительный сезон в Балашовском районе.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Олег Дубовенко.

Причина — резкое похолодание и данные мониторинга температуры в социальных учреждениях. Первыми тепло получили объекты, подключённые к котельным муниципального предприятия «Система теплоснабжения Балашовского района». Кроме того, стартовал поэтапный запуск отопления на котельных в микрорайонах КПТ и Военный городок. Управляющим компаниям уже дано указание оперативно принять тепло и обеспечить его подачу в дома.

Для жителей, столкнувшихся с проблемами, организованы горячие линии. Круглосуточно можно звонить по номерам 8 (84545) 4-17-51 и 112. В будние дни с 8:00 до 17:00 дополнительно работают телефоны 8 (84545) 4-19-57 и 8 (84545) 4-18-41.

Напомним, что ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил следить за температурой в соцучреждениях и при необходимости корректировать режим теплоснабжения, если показатели упадут ниже нормы. Балашовские власти оперативно отреагировали на сигнал.

Ольга Сергеева