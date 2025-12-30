Инвестиции компании «ФосАгро» на территории Саратовской области превысили 18 млрд рублей

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «ФосАгро» Александром Гильгенбергом и директором Балаковского филиала АО «Апатит» Алексеем Ивановым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе встречи обсуждались итоги совместной работы правительства области и Балаковского филиала АО «Апатит», который входит в состав «ФосАгро».

«ФосАгро» является надёжным и стратегически важным партнёром Правительства Саратовской области. Компания вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие города Балаково и региона в целом. В рамках соглашения о партнерстве, реализованы масштабные проекты, которые дают новые возможности нашим детям для занятий спортом, творчеством. Компания постоянно развивается, расширяя рынки сбыта продукции, налаживая новые производства, что способствует укреплению промышленного потенциала, созданию новых рабочих мест, что особенно сейчас важно — высокотехнологичные рабочие места», – подчеркнул губернатор.

На реализацию инвестиционных проектов в рамках 3-го этапа корпоративной стратегии развития было направлено свыше 18 млрд рублей. В результате завод стал производить больше минеральных удобрений. В планах – выйти на 3,5 млн тонн продукции в год.

За 5 лет число сотрудников выросло на 1000 человек. Сейчас на предприятии трудятся 2,5 тысячи сотрудников. Средняя зарплата – 135 тысяч рублей в месяц. Начато строительство первого в Балакове жилого дома на 168 квартир для сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит».

На социальные и благотворительные проекты в этом году компания направила свыше 2,3 млрд рублей. На эти средства благоустраивались территории, открывались профильные классы в школах, в учреждениях высшего и среднего профессионального образования обновляли материально-техническую базу, велось развитие спортивных организаций.

