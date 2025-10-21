Инвесторы из России и Китая будут сотрудничать на равных условиях

Госдума ратифицировала Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Внешние вызовы только сплачивают. Мы строим отношения на принципах дружбы, взаимности, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов. Такие отношения, надо особо об этом сказать, стали возможными благодаря нашим главам государств», — подчеркнул на заседании председатель ГД Вячеслав Володин.

Инвесторы из России и КНР благодаря Соглашению смогут воспользоваться справедливым и равноправным режимом инвестиций. Он исключает применение дискриминационных мер и создает не менее благоприятные условия, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам третьих государств.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госдумы.

Подготовила Наталья Мерайеф