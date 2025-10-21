В ГЖИ объяснили саратовцам порядок действий при отсутствии тепла в квартире

При несоблюдении температурного режима в квартирах жителям Саратовской области рекомендовано последовательно действовать через управляющую компанию.

Нормативы предусматривают поддержание не менее 18°C в жилых комнатах и 20°C — в угловых.

Обязательными шагами являются обращение в аварийно-диспетчерскую службу УК с фиксацией номера заявки и составление акта о нарушении.

При отсутствии представителя УК документ составляется совместно с соседями. По словам и.о. начальника ГЖИ Юлии Абрамовой, такие обращения являются основанием для перерасчета коммунальных платежей.

Наталья Мерайеф