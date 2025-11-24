Инвесторы в Саратовской области создали более двух тысяч рабочих мест

За девять месяцев 2025 года в Саратовской области достигнуты значительные успехи в инвестиционной сфере.

По данным регионального министерства инвестиционной политики, объём привлечённых инвестиций превысил триллион рублей, что стало рекордным показателем за последние годы.

Из 275 реализуемых проектов 89 инициатив относятся к промышленному сектору, составляя более трети от общего количества. Благодаря активной реализации инвестиционных программ в регионе уже создано 2164 новых рабочих места.

Ожидается, что до конца года этот показатель превысит 2,5 тысячи, что подтверждает устойчивую положительную динамику в развитии экономики области.

Ольга Сергеева