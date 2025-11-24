В зоне СВО геройский погибли уроженцы пяти районов Саратовской области

В зоне СВО погибли пятеро уроженцев Саратовской области.

По информации районных администраций, в ходе специальной военной операции погибли пять уроженцев региона.

Балашовский район потерял двоих военнослужащих — Аркадия Старикова (1970 г.р.) и Виталия Петрунина (1983 г.р.). Оба служили по контракту и погибли при исполнении воинского долга.

Из Дергачевского района погиб Александр Кузин (1966 г.р.). После срочной службы он работал механизатором, а в августе 2024 года отправился в зону СВО по контракту. С января 2025 года числился пропавшим без вести. В настоящее время его гибель на фронте подтверждена.

Также поступила информация о гибели рядового Павла Лобанова из Вольского района и рядового Михаила Липилина из Марксовского района.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева