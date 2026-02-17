Инженерам, токарям и фрезеровщикам Саратовской области выплатят более 40 млн при трудоустройстве

В Саратовской области расширяют программу поддержки молодых кадров для промышленности.

Как рассказали в региональном Минпромэнерго, с 1 января 2026 года единовременные выплаты смогут получать выпускники колледжей, устроившиеся слесарями или операторами станков с ЧПУ.

Напомним, программа действует с 2023 года. Выплаты при трудоустройстве на заводы положены специалистам до 35 лет в течение девяти месяцев после окончания учебы. Размер поддержки: 350 тысяч рублей для выпускников вузов и 200 тысяч — для обладателей дипломов ссузов. Приоритетные профессии — инженеры-конструкторы, технологи, программисты, токари и фрезеровщики.

За время действия программы поддержку получили 334 выпускника вузов и 21 выпускник колледжей. На 2026 год в бюджете региона заложено 40,75 миллиона рублей.

Ольга Сергеева