Совет улемов ДУМСО вынес фетву о Рамадане-2026

Совет улемов Духовного управления мусульман Саратовской области вынес фетву о начале месяца Рамадан в 2026 году и размерах фитр-садака — милостыни, которая выплачивается по завершении Священного месяца, и некоторых других вопросах.

Об этом информирует пресс-служба ДУМСО.

Согласно лунному календарю месяц Рамадан 1447 года по хиджре (2026 год) наступит с заходом солнца 18 февраля 2026 года, постановил Совет.

В связи с этим были утверждены следующие положения:

— Первым днем поста следует считать 19 февраля 2026 года.

— Последним днем поста является 19 марта 2026 года.

— Первый день месяца Шавваль и праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) приходится на 20 марта 2026 года.

— Первый таравих-намаз будет совершен вечером 18 февраля, последний — вечером 18 марта.

Относительно размеров закят-уль-фитра, или фитр-садака, в фетве указано, что малоимущим мусульманам необходимо выплатить 250 рублей (обязательный минимум), верующим со средним достатком — 800 рублей (рекомендуемая сумма), а состоятельным — от 1300 рублей.

Важно: Сумма в 250 рублей является обязательным минимумом. Выплата в размере 800 или 1300 рублей является желательной и принесет большее вознаграждение. Если верующий не успел выплатить закят-уль-фитр до праздничной молитвы (20 марта), обязанность не снимается, и его необходимо выплатить при первой возможности.

Что касается фидьи, искупительной милостыни для тех, кто не постится по веским причинам, она составит 400 рублей за один пропущенный день и может быть увеличена, если ежедневные расходы мусульманина на питание превышают данную сумму.

Также Совет улемов утвердил и размер нисаба для выплаты закята. Порог достатка (нисаб), при достижении которого у мусульманина возникает обязанность выплачивать ежегодный имущественный закят (2,5% от накоплений), составляет 977 500 рублей (в эквиваленте стоимости золота).

Подробнее с фетвой, ее положениями и обоснованиями можно ознакомиться на сайте ДУМСО.

Подготовила Наталья Мерайеф