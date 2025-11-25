Конец «схеме Долиной»: в Госдуму внесли новый законопроект о сделках с жильем против мошенников

Госдума ужесточает правила купли-продажи жилья для защиты от мошенников.

Депутаты ГД предложили законопроект, вводящий новые правила сделок с недвижимостью. Главное изменение — обязательный 7-дневный период между подписанием договора и регистрацией права собственности. Эта «пауза» позволит продавцам избежать давления мошенников.

Теперь деньги за квартиру можно будет получить только на банковский счет после официальной регистрации сделки. Наличные расчеты и банковские ячейки полностью запрещаются. Это защитит покупателей: при отмене сделки они гарантированно вернут свои средства.

Особые требования вводятся для продажи единственного жилья: потребуется доказать наличие другого места проживания. Это предотвратит случаи, когда пенсионеры, обманутые мошенниками, остаются без крова.

Законопроект призван остановить волну судебных разбирательств, когда добросовестные покупатели теряют и квартиры, и деньги из-за аннулирования сделок. Принятие документа запланировано на 1 января 2026 года.

Ольга Сергеева