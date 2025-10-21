Исаев: Благоустройство Славянской площади продолжается

Через Славянскую площадь города проходят свыше 40 маршрутов общественного транспорта. Ежедневно здесь проезжают десятки тысяч автомобилей.

После освобождения площади от аварийного жилья и создания транспортной развязки запланирован следующий этап работ, предусматривающий реконструкцию автомобильных дорог по ул. Большой Горной и Славянской площади, размещение конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла.

Администрацией выполнены предпроектные исследования, на основании которых определен вариант реконструкции данных линейных объектов. Готовится документация для дальнейшей реализации данных мероприятий.

Создание комплекса транспортной инфраструктуры объединит наземный пассажирский транспорт общего пользования (автобус, троллейбус) и будет являться пересадочным узлом.

Здесь планируется разместить несколько посадочных платформ, создать парковочные места для личного транспорта.