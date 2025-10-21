Саратовцам рассказали, что нужно учитывать владельцам жилья

Закон защищает право собственности. Но есть ситуации, когда права на жилье появляются не только у его владельца.

Госуслуги рассказали, что нужно учесть, оформляя сделки или совершая операции с недвижимостью.

Наем и дети

Когда собственник сдает жилье, наниматель имеет право без его согласия:

— вселить несовершеннолетних детей — ст. 679 ГК РФ

— если у нанимателя есть временная регистрация, зарегистрировать на этот же срок своих детей — п. 12 Правил регистрации по месту пребывания

Изменения в составе семьи

При прекращении семейных отношений с собственником, например, при разводе, бывший член семьи теряет право пользования жильем. За исключением несовершеннолетних детей.

Но если у бывшего члена семьи нет другого жилья и возможности им себя обеспечить, суд может сохранить за ним право пользования на определенный срок — ч. 4 ст. 31 ЖК РФ.

Долевая собственность

Каждый из собственников может распоряжаться долей по своему усмотрению: продать, подарить, завещать, отдать в залог. Согласие других собственников не требуется – ч. 2 ст. 246 ГК РФ.

Продавец доли должен только заранее письменно известить других собственников о продаже. Они имеют право преимущественной покупки, но если не воспользовались им в течение месяца, доля продается.

А для дарения доли согласие и предварительное уведомление вообще не требуется.

Подготовила Ольга Сергеева