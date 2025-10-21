Площадь Кумысной поляны расширят еще на 200 гектаров

Площадь природного парка Кумысная поляна в Саратове расширится еще на 200 гектаров.

Соответствующие документы направлены на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Статус памятника природы лесопарку присвоен в 2021 году. На протяжении последних четырех лет стараемся планомерно увеличивать его территорию. В мае 2022 года площадь парка выросла до 5477 гектаров, в июне 2023-го добавилось еще 700 гектаров, в 2024-м — 449 гектаров. На этот раз расширение Кумысной поляны направлено в сторону поселка Соколовый. С учетом нового участка площадь особо охраняемой природной территории составит свыше 6 800 гектаров, — написал губернатор в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф