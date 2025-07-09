Саратовцам рассказали об условиях для строительства дома по Семейной ипотеке

Семейная ипотека — это льготная программа, по которой государство субсидирует ставку по кредиту на покупку жилья.

Госуслуги напоминают, что благодаря господдержке ставка для заемщика на весь срок кредита — до 6%.

Все условия доступны в соцсетях «Госуслуги для родителей».

Семейную ипотеку можно взять на строительство дома

Обязательные условия:

— строительство — по договору подряда, нужно заключить договор с организацией или ИП,

— расчет — через счет эскроу, подрядчик получит к нему доступ после сдачи дома.

При строительстве дома в ипотеку можно включить покупку участка.