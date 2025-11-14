ФСБ в Саратове нейтрализовала молодежную этническую банду «Агафоновских»

В Саратове пресечена деятельность преступной нацгруппы «Агафоновские», терроризировавшей одноименный микрорайон.

По данным следствия, молодые люди в возрасте 15-19 лет избивали местных жителей, включая 46-летнего мужчину и его 15-летнюю дочь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых. У них изъяли множество банковских карт, что указывает на возможные мошеннические схемы.

Всем задержанным предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу.

Ольга Сергеева