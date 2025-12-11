Исаев отметил помощь Володина в решении проблем Саратова

Решение целого ряда стратегических задач и городских проблем было бы невозможно без помощи Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Об этом в своем отчете о проделанной работе за 2025 год рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

— За этот год нам удалось не только закрыть текущие вопросы, но и «сдвинуть с мертвой точки» темы, которые требовали колоссальных ресурсов.

Завершена реконструкция трамвайных маршрутов № 6, 8 и 9. Обновлен трамвайных парк. На линии вышли 45 новых трамваев «Львенок» и «Богатырь-М». Работы на маршруте № 3 планируется завершить в 2026 году.

В Саратове открыт второй городской пляж в Затоне. Завершено строительство нового участка набережной под мостом Саратов-Энгельс.

Обновленный Ботанический сад впервые за 70 лет открыт для свободного посещения горожан и гостей Саратова. Реализован 1-й этап проекта. Ведется строительство школ в микрорайонах «Авиатор» (1500 мест), «Солнечный-2» (на 1500 и 825 мест), в Ленинском районе города (1100 мест).

Завершена пристройка к школе № 55 на 400 мест. В рамках депутатского проекта в текущем году отремонтировано 1065 дворов и 280 междворовых территорий.

В рамках депутатских проектов отремонтировано асфальтовое покрытие на территории 76 школ и 144 детских садов. Обновлены ограждения в 81 учреждении.

Ведется строительство путепроводов на Сокурском тракте и в районе «Зуборезного» в Заводском районе. Ведется реконструкция транспортной развязки в районе «Стрелки», — подытожил мэр Саратова в своем докладе.

Ольга Сергеева