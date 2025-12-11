На месте снесенных домов в Саратове появилось десятки скверов и около 200 парковочных мест

В Саратове активно ведется снос расселенных аварийных домов.

Это подчеркнул на «итогах года» мэр города Михаил Исаев. В 2025 году снесено 100 объектов, освобожденных от прав третьих лиц.

«Старые здания не только портят облик города, но и тормозят его развитие», — отметил Исаев.

Глава областного центра заявил, что работа осуществляется при поддержке губернатора Романа Бусаргина, который обеспечивает финансирование сноса из регионального бюджета. За последние годы на месте снесенных домов появилось несколько десятков скверов и более 200 парковочных мест.

За 11 месяцев 2025 года во взаимодействии с ГЖИ Саратовской области проведено 153 контрольных мероприятия, наложено штрафов на сумму более 1,5 млн рублей, а собственникам возвращено свыше 6 млн рублей перерасчетов.

