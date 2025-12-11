Рост заболеваемости ОРВИ: 12 саратовских школ закрыли на карантин в декабре

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Саратовской области временно закрыты 12 школ.

Учебные заведения расположены в Энгельсском и Балашовском районах.

Карантин по отдельным классам введён в 97 школах 12 районов области и города Саратова. Среди них Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Вольский, Екатериновский, Марксовский и другие.

Также ограничения коснулись 13 детских садов в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском районах и областном центре. Данные предоставлены региональным министерством образования.

Ольга Сергеева