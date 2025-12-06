Исаев: Почти 80 объектов демонтировано в Саратове за прошедшую неделю

На еженедельном совещании рассмотрели текущие показатели деятельности профильных структур.

В рамках земельного контроля за отчетный период специалисты обследовали 1325 земельных участков, в том числе на территориях садовых товариществ. Данная работа ведется системно, за прошедшую неделю в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях 160 объектов.

Ведется работа по демонтажу незаконно размещенных некапитальных строений. С начала текущего года с территории города убрано 1840 подобных объектов.

За минувшую неделю демонтировано 78 конструкций. Мероприятия затронули различные районы города, в том числе адреса на улицах Астраханской, Заводской, Соколовой, а также Киевском проезде.

Кроме того, продолжается приведение в соответствие внешнего вида зданий, за неделю заменено 9 вывесок на иностранных языках.

Сотрудники администрации продолжают мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов. Проверен 381 объект.

По результатам выездов зафиксированы следующие нарушения: отсутствие контрольно-кассовой техники у 77 предпринимателей, несоблюдение правил торговли — 65 фактов, признаки неформальной занятости — 19 случаев.

Работа по наведению порядка на городских пространствах будет продолжена.