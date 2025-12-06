В Аткарске детский день рождения закончился дракой взрослых из-за женщины

На детском празднике вспыхнула драка между отцом ребенка и сожителем его бывшей жены, матери именинника.

В Аткарске возбуждено уголовное дело о драке, произошедшей на детском дне рождения. Инцидент случился 11 ноября в частном доме, где помимо детей присутствовали взрослые, включая 27-летнего отца ребёнка и 25-летнего сожителя его бывшей супруги.

По данным полиции, после распития спиртного между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. Отец ребёнка схватил со стола стакан и нанёс им удар своему оппоненту.

На место происшествия прибыл участковый, который доставил зачинщика в отдел. Там мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Ольга Сергеева