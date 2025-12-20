Исаев: Принял участие в конференции реготделения «ЕР»

Принял участие в работе конференции Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вместе с однопартийцами подвели итоги 2025 года и наметили приоритеты на ближайшее будущее.

Губернатор и секретарь регионального отделения Роман Бусаргин отметил значимость региональных программ в развитии области.

Мы видим, как эти механизмы помогают решать застарелые проблемы и обновлять инфраструктуру.

Важно, что все уровни власти и партийный актив работают как единая команда. Это позволяет слышать запросы жителей и оперативно превращать их в готовые решения на местах.

В мероприятии приняли участие депутаты всех уровней, активисты, волонтеры и наши герои — ветераны СВО.

По итогам были утверждены отчеты президиума Регионального политсовета и Региональной контрольной комиссии. Впереди — реализация намеченных планов.