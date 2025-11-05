Исаев: Саратовцы должны пользоваться новыми элементами благоустройства

На совещании с заместителями, главами районных администраций и руководителями структурных подразделений обсудили ряд важных городских вопросов. По итогам совещания дал ряд поручений.

Главе администрации Октябрьского района совместно с руководителем МБУ «Садово‑парковое» поставлена задача держать на особом контроле установку малых архитектурных форм в Городском парке и монтаж системы освещения.

Поставщик завершает подготовку МАФов к отгрузке, их монтаж начнётся в ближайшее время. Необходимо заблаговременно подготовить площадки под установку, проработать логистику и график работ.

Подведены итоги аукциона на оборудование для освещения. Эти работы выполнит МБУ «Саргорсвет». Руководителю предприятия также поставлена задача строго соблюдать утверждённый график.

Всю работу необходимо скоординировать, чтобы жители уже этой осенью могли пользоваться новыми элементами благоустройства. Важно, что все работы согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии области с соблюдением режима ООПТ. Напомню, прежний арендатор оформил освещение в частную собственность и принял решение отключить его.

По адресу Привокзальная площадь, 12 подведены итоги конкурсных процедур на снос бывшего общежития. На текущей неделе начнётся установка ограждения строительной площадки, после чего стартуют подготовительные работы и демонтаж.

Этот шаг — часть комплексной реконструкции Привокзальной площади. Вместе с масштабным обновлением самого железнодорожного вокзала, которому возвращается исторический облик, здесь создается современный и удобный транспортный узел. На месте снесенного общежития будет оборудована парковка на 135 мест, проект благоустройства площади также находится в работе.

Главе администрации Кировского района поставлена задача организовать работу с подрядчиками таким образом, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность работ. Необходимо провести демонтаж быстро, качественно и строго в установленные сроки, не создавая неудобств для жителей и участников дорожного движения, так как это место с активным пешеходным и транспортным потоком.