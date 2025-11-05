Саратовские грибники вместо опят собирают по лесам фотогербарий

Поздней осенью, несмотря на ноябрьские заморозки, жители Саратовской области продолжают посещать леса в поисках грибов.

В популярном тематическом сообществе «Грибы Саратовской области» в социальной сети «ВКонтакте» участники делятся фотографиями последних маслят и вешенок, одновременно отмечая, что основной сезон сбора уже завершился.

Одни пользователи, как Кристина от 5 ноября, сообщают об отсутствии традиционных осенних опят, но компенсируют это созданием художественных фотоколлекций природных объектов. Другие, подобно Анне, публикуют творческие работы вроде «Грибной медитации», ностальгируя по недавнему изобилию благородных белых грибов в местных лесах.

Таким образом, даже в преддверии зимы саратовские грибники находят возможности для продолжения «тихой охоты», либо переключаясь на фотографирование природных красот.

Ольга Сергеева