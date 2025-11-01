Исаев: Уборку снега в Саратове обеспечат 7 муниципальных предприятий

Этой зимой уборку снега в городе будет обеспечивать 7 муниципальных предприятий. В Гагаринском районе работает подрядчик, но он полностью встроен в нашу единую систему

Всем директорам предприятий поставлена задача вести уборку снега на упреждение. Мы не ждем, пока город «встанет». Обработка начинается с первым снегом. Основная работа по вывозу — в ночное время, чтобы не мешать трафику.

Для того, чтобы этому трафику ничего не мешало и техника работала бесперебойно, у нас есть необходимые правовые механизмы. Распоряжениями комитета дорожного хозяйства №74 и №75 определен порядок ограничения стоянки на время уборки и движения грузовиков в снегопады.

Регламент взаимодействия с ГИБДД по эвакуации транспорта, мешающего уборке, также отработан.

Для самого вывоза определены перехватывающие площадки в районах города, после чего снег будет перевозиться на 6 основных полигонов для складирования снега. Они готовы к приему.