Роман Бусаргин наградил саратовцев к Дню народного единства

На торжественном мероприятии в правительстве Саратовской области, приуроченном к празднованию Дня народного единства, отмечены заслуги жителей региона.
Губернатор Роман Бусаргин вручил государственные и региональные награды работникам здравоохранения, образования, культуры, промышленности и других сфер, а также участникам специальной военной операции и волонтерам. За различные заслуги и вклад в развитие региона 17 человек занесены на «Доску почета» Саратовской области.
Регионального почетного знака «За мужество и отвагу» удостоены 15 военнослужащих и сотрудников Росгвардии:
— полковник Александр Ч.
— подполковник Сергей Р.
— майор Виктор Н.
— лейтенант Федор А.
— старший прапорщик Александр Ж.
— сержант Павел Р.
— гвардии младший сержант Юрий П.
— ефрейтор Рафаэль Б.
— ефрейтор Сергей С.
— майор Иван А.
— старший сержант Константин Л.
— старший сержант Александр Н.
— старший сержант Валерий Ц.
— полковник полиции Виктор В.
— полковник полиции Дмитрий З.
Наградами также отмечены волонтеры, которые поддерживают бойцов, собирая и отправляя гуманитарные грузы в зону СВО. Медаль «За содействие специальной военной операции» вручили Ивану Михайлину, Александру Никонову и Светлане Чаловой.
«Каждый из вас, уважаемые друзья, делом доказал, что такое быть патриотом и помогать своей Родине. И наши военнослужащие, и медики, которые регулярно выезжают помогать жителям нашего подшефного Сватовского района ЛНР, и волонтеры, собирающие тонны гуманитарных грузов. И те, кто здесь, в регионе вносит свой вклад ежедневным упорным трудом в развитие своего предприятия, района, области и страны в целом», — подчеркнул глава региона.
Подготовила Ольга Сергеева