Роман Бусаргин наградил саратовцев к Дню народного единства

На торжественном мероприятии в правительстве Саратовской области, приуроченном к празднованию Дня народного единства, отмечены заслуги жителей региона.

Губернатор Роман Бусаргин вручил государственные и региональные награды работникам здравоохранения, образования, культуры, промышленности и других сфер, а также участникам специальной военной операции и волонтерам. За различные заслуги и вклад в развитие региона 17 человек занесены на «Доску почета» Саратовской области.

Регионального почетного знака «За мужество и отвагу» удостоены 15 военнослужащих и сотрудников Росгвардии:

— полковник Александр Ч.

— подполковник Сергей Р.

— майор Виктор Н.

— лейтенант Федор А.

— старший прапорщик Александр Ж.

— сержант Павел Р.

— гвардии младший сержант Юрий П.

— ефрейтор Рафаэль Б.

— ефрейтор Сергей С.

— майор Иван А.

— старший сержант Константин Л.

— старший сержант Александр Н.

— старший сержант Валерий Ц.

— полковник полиции Виктор В.

— полковник полиции Дмитрий З.

Наградами также отмечены волонтеры, которые поддерживают бойцов, собирая и отправляя гуманитарные грузы в зону СВО. Медаль «За содействие специальной военной операции» вручили Ивану Михайлину, Александру Никонову и Светлане Чаловой.

«Каждый из вас, уважаемые друзья, делом доказал, что такое быть патриотом и помогать своей Родине. И наши военнослужащие, и медики, которые регулярно выезжают помогать жителям нашего подшефного Сватовского района ЛНР, и волонтеры, собирающие тонны гуманитарных грузов. И те, кто здесь, в регионе вносит свой вклад ежедневным упорным трудом в развитие своего предприятия, района, области и страны в целом», — подчеркнул глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева