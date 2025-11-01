СГЮА продолжает реализацию социально-просветительского проекта «Академия детям»

На площадке Саратовской государственной юридической академии прошли мероприятия социально-просветительского проекта «Академия детям».

За четыре года реализации его участниками стали уже более 1500 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей военнослужащих, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из ДНР и ЛНР, Брянской области, а также члены регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» в Саратовской области.

Одним из центральных мероприятий дня стал форум Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области, в котором приняли участие порядка 100 ребят – члены совета, дети военнослужащих-участников специальной военной операции, школьники, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках пленарной части форума прошли обсуждение новых и уже реализуемых проектов, а также торжественная церемония вручения удостоверений новым членам общественного совета.

«Сегодня Детский общественный совет пополнился 34 амбициозными ребятами из 14 муниципальных районов нашей области. Они подготовили очень много интересных проектов различной направленности в сферах патриотического воспитания, волонтерства, медиа, безопасности детства. Наш форум прошел в стенах нашего партнера – СГЮА. Дети посетили много интересных площадок, на одной из которых мы вместе сплели маскировочные сети, которые отправим в ближайшее время в зону СВО нашим бойцам, защитникам нашей Родины. И мы верим, что некоторые ребята из числа участников проекта обязательно станут студентами Саратовской государственной юридической академии в будущем и, как я, посвятят свою жизнь защите прав детей», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева.



Также были организованы многочисленные творческие мастер-классы, интерактивные площадки и выставки от студенческих организаций СГЮА, благодаря которым участники проекта узнали о научной, учебной, спортивной, общественной и творческой жизни вуза: выставка, посвященная истории Великой Отечественной войны и вкладу студентов, сотрудников и преподавателей в Великую Победу, профориентационный стенд «Моя первая профессия», практический мастер-класс «Основы фото- и видеосъемки» в медиацентре, криминалистический практикум «Работа следователя-криминалиста» и мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи детям, занятие в секции «Скалолазание», плетение маскировочных сетей в волонтерском гуманитарном штабе академии и другие.



«Академия детям» – это всегда больше, чем просто познавательная экскурсия по вузу. Это определенная инвестиция в будущее: через погружение в академическую среду, общение со студентами-наставниками участники проекта получают наглядное представление о юридических профессиях, опыт командной работы, мотивацию к саморазвитию. Таким образом формируется правовая культура и расширяются горизонты для ребят из особых социальных групп. Проект дарит детям не только яркие впечатления, но и дает важные ориентиры – уважение к закону, интерес к знаниям, веру в собственные силы. Он доказывает, что образование – лучший социальный лифт. Для многих его участников – это первый шаг к новой траектории жизни», – подчеркнула ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

«С академией у меня связано много теплых эмоций – здесь учатся ребята, с которыми я знакома. И именно СГЮА я рассматриваю как вуз, куда я планирую поступать в будущем. Сегодня в рамках проекта помимо прочих интересных локаций я побывала на станции волонтерского гуманитарного штаба, где нас научили плести маскировочные сети. У меня лично такого опыта никогда не было, мне очень понравилось, все подробно, доступно объяснили и показали, спасибо большое организаторам!» – рассказала участница проекта Екатерина Рослова.

Проект «Академии детям» ежегодно проводится при поддержке Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона, прокуратуры Саратовской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, ГУ МВД России и ГУ МЧС России по Саратовской области, администраций районов г. Саратова, фонда «Защитники Отечества», региональных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ассоциации юристов России и Российского общества «Знание», саратовских вузов, детского театра-студии «Театралика» и других.