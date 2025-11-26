Исаев: В Саратове открылся «Лагерь осознанного родительства»

В Саратове стартовал уникальный образовательный проект — «Лагерь осознанного родительства».

Принял участие в первом городском интенсиве, поприветствовал участников и поддержал эту важную инициативу. Формат мероприятия позволил родителям не просто послушать лекции, а окунуться в атмосферу настоящего лагеря и провести день в живом диалоге с ведущими психологами и педагогами-практиками.

Программа получилась насыщенной и очень актуальной. Вместе с экспертами родители разбирали вопросы возрастной психологии, влияние цифровых технологий и современные молодежные тренды. Особенно ценной стала финальная стратегическая сессия: участники создавали персональную «карту взросления» ребенка, определяя главные вызовы в воспитании и ресурсы для их решения. Это. возможность взглянуть на отношения в семье под новым углом.

Проект сразу показал свою востребованность — организаторы получили более 300 заявок на участие. Очевидно, что такие площадки необходимы городу. Центр молодежных инициатив планирует активно развивать «Лагерь», расширять тематику встреч и привлекать еще больше заинтересованных родителей. Будем поддерживать этот проект, ведь грамотный подход к воспитанию — залог здоровой атмосферы в семьях.