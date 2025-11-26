Кафе «Чинар» в Саратове закрыли на 30 суток за грубые нарушения санитарии

Заведение общепита «Чинар», расположенное в Ленинском районе Саратова, было вынуждено приостановить свою работу.

Решение было принято контролирующими органами после того, как в ходе внеплановой проверки были зафиксированы грубые отступления от санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно данным управления Федеральной службы судебных приставов, проверка обнаружила комплекс серьезных недочетов. Среди них — отсутствие надлежащих документов, подтверждающих происхождение и качество мясной продукции. Также было установлено, что на кухне нарушаются базовые принципы санитарии: сырые продукты различного типа (мясо, птица, овощи) обрабатывались в едином пространстве без должного разграничения.

Дополнительными нарушениями стали ненадлежащее санитарное состояние рабочих зон и допуск к работе сотрудника, не проходившего обязательные медицинские осмотры с 2022 года.

По итогам рассмотрения административного дела собственник кафе был привлечен к ответственности. В качестве санкции суд постановил ввести режим приостановления деятельности предприятия сроком на один месяц.

Ольга Сергеева