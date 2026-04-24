На Лунной в Саратове эвакуировали 25 человек из-за задымления в подъезде

В Саратове из горящей девятиэтажки на Лунной эвакуировали больше двух десятков жителей.

В Ленинском районе Саратова произошёл пожар в доме № 5 по улице Лунной. Как сообщили в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил 23 апреля в 15:20. Загорелся электрический кабель на участке со 2-го по 4-й этажи.

Из-за сильного задымления в подъезде пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с использованием спасательных устройств. Всего из здания эвакуировали 25 жильцов.

На месте работали три расчёта. Пожар ликвидирован на площади 10 погонных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Ольга Сергеева