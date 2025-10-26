Исторический магазин мануфактуры купцов Просянкиных в Петровске взят под охрану государства

В городе Петровске принято значимое решение, направленное на сохранение архитектурного наследия.

Историческое здание мануфактурного магазина купцов Просянкиных, находящееся на улице Московской, официально обрело утвержденный предмет охраны. Теперь уникальные архитектурные характеристики этого памятника закреплены на государственном уровне, а владельцы несут юридические обязательства по их сохранению и поддержанию в должном виде.

Эксперты комитета по культурному наследию провели детальное исследование сооружения и определили его ключевые ценные элементы. Под защиту государства попадают не только общие параметры и расположение здания, но и изящные элементы фасадов: оконные проемы с художественными наличниками, декоративные сандрики и межоконные лопатки, а также система карнизов. Уникальный облик строения дополняют аттики на кровле, украшенные филенкой и рядами дентикулов, формирующие запоминающийся архитектурный силуэт.

История этого здания тесно переплетена с развитием Петровска. Возведенное в 1878 году, оно изначально функционировало как мануфактурный магазин купцов Просянкиных. В советский период в его стенах сначала располагался театр, а в военное время здание было преобразовано в районный Дом культуры, который продолжает работать и в наши дни. Присвоение охранного статуса обеспечивает сохранность этой каменной летописи города для последующих поколений.

Ольга Сергеева