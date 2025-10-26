После драки футбольных фанатов в Саратове возбуждено уголовное дело

На въезде в Саратов днем 25 октября произошел массовый конфликт с участием футбольных болельщиков.

Инцидент случился на федеральной трассе Р-228, где группа граждан устроила драку, создав помехи для движения транспорта.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что полицейские изучили видеоматериалы с места происшествия и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В официальном заявлении ведомства уточняется: «В ходе проверочных мероприятий установлено, что конфликт между гражданами произошел 25.10.2025 на автодороге Р-228 в черте Саратова. В территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек».

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины конфликта и полный круг причастных лиц.

Напомним, в этот день клуб «Волга» из Ульяновска проиграл всухую местному «Соколу». Судя по всему, данный факт послужил причиной конфликта.

Наталья Мерайеф