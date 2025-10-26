В Саратове в заброшенном гараже нашли неопознанный труп мужчины

В Саратове при тушении пожара в заброшенном гараже было обнаружено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло 25 октября около 17:00 в гаражном строении, расположенном рядом с домом № 19 по Московскому шоссе. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарные оперативно ликвидировали возгорание, после чего внутри помещения обнаружили тело человека.

На данный момент личность погибшего устанавливается. Специалисты также выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

Ольга Сергеева