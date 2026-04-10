Исторический шанс для Саратова: депутат оценил прорывные решения по модернизации водоканала

Масштабное обновление системы водоснабжения, которое стартовало в областном центре, не имеет аналогов за последние несколько десятилетий.

Такое заявление сделал председатель профильного комитета городской Думы Вячеслав Тарасов, комментируя итоги отчета губернатора Романа Бусаргина.

По словам Тарасова, региональная поддержка стала ключевым фактором для решения одной из самых острых проблем мегаполиса. Ярким подтверждением системного подхода стало выделение беспрецедентной суммы — 1,5 миллиарда рублей — на реконструкцию сетей только в 2025 году.

«Такого объема вложений и плановой работы город не видел десятки лет. Это колоссальная помощь со стороны области», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что первые позитивные изменения уже ощутимы: на центральных магистралях фиксируется снижение количества аварий и порывов.

Вячеслав Тарасов заверил, что депутатский корпус намерен взять на себя полный контроль за реализацией проекта, чтобы уникальный шанс обновить ключевую инфраструктуру ЖКХ не был упущен.

Ольга Сергеева