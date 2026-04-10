«Студенты Боголюбовского училища устроили “Космический БУМ”»

Студенты Саратовского художественного училища создали более 100 работ о космосе на «Космическом БУМе».

В рамках Недели космоса и фестиваля «День искусств» в Саратове прошел первый композиционный марафон «Космический БУМ». Более 140 студентов 1–3 курсов за пять часов представили 120 проектов.

Скульпторы делали сувениры и брелоки, дизайнеры — платки в стиле советского плаката, живописцы — графические композиции.

«Марафон стал не просто художественным событием, а праздником идей и гордости за космическое наследие», — отметила педагог Наталия Рогулина.

Министр культуры региона Наталия Щелканова подчеркнула важность подобных проектов для молодежи. «“Космический бум” — прекрасный пример объединения музеев, театров и учебных заведений», — сказала она.

Об этом сообщает министерство культуры Саратовской области.

Ольга Сергеева