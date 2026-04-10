Володинские надбавки: 3600 учителей и воспитателей в глубинке получат новые выплаты

С 1 мая более 3600 учителей и воспитателей в отдалённых сёлах 14 районов Саратовской области начнут получать надбавку к зарплате.

Инициатива принадлежит Вячеславу Володину, при его поддержке найдено финансирование.

Учителям добавят 10 тысяч рублей в месяц, воспитателям — 5 тысяч.

Выплату получат специалисты (кроме райцентров) в Духовницком, Пугачевском, Ивантеевском, Перелюбском, Озинском, Дергачевском, Новоузенском, Самойловском, Балашовском, Романовском, Турковском, Аркадакском, Ртищевском и Хвалынском районах.

Ольга Сергеева