Историк Сергей Наумов расскажет молодежи о профессии защищать Родину

Доктор исторических наук и ректор Саратовского государственного технического университета Сергей Наумов выступит перед саратовцами в преддверии 23 февраля.

Лекция «Есть такая профессия — Родину защищать!» пройдет 19 февраля в 13:00 в онлайн-формате на площадке Российского общества «Знание».

Слушателей ждет подробный разбор ключевых событий военной истории России. Ректор СГТУ рассмотрит, как мужество солдат и талант полководцев влияли на развитие государства и какие уроки можно извлечь из прошлого сегодня.

Мероприятие станет частью всероссийского марафона Общества «Знание», приуроченного ко Дню защитника Отечества. В программе также: экскурсии в парках «Россия — Моя история», профориентационные ролики о работе силовых ведомств и викторины.

Организаторы напоминают, что для участия в лекции необходима регистрация.

Ольга Сергеева