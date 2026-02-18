Жители Озинского района познакомились с традициями Рамадана

Встреча посетителей Комплексного центра социального обслуживания населения Озинского района с представителями местной мечети была посвящена Рамадану.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, мероприятие проходило в рамках Года единства народов России и называлось «Рамадан — месяц милости».

С приветственным словом перед участниками выступил имам Озинок Саид-хазрат Каримов. В своей речи он коснулся вопросов, связанных с особенностями Рамадана, а также в целом столпов Ислама и его истории.

Руководитель клуба по интересам Центра национальных культур, активистка мечети Альфия Каримова рассказала собравшимся о деятельности, которая ведется последователями Ислама в месяц поста в поселке Озинки, в частности, о проводимых в Доме Аллаха коллективных ифтарах — разговениях.

Предрамадановская встреча также была организована и в самой мусульманской общине поселка. Набраться сил перед Священным месяцем и освежить свои знания о нем с помощью викторины собрались представительницы прекрасного пола.

Интеллектуальная игра включала в себя три раунда. В первом участниц ожидали вопросы о посте, во втором — о хадисах, а третий представлял собой блиц-опрос.

Оба мероприятия не обошлись без чаепитий, приятного общения и подарков. Жители Озинского района смогли окунуться в атмосферу приближающего Рамадана и познакомиться с обычаям мусульман, в свою очередь последователи Ислама подготовились к важному для каждого верующего периоду и с зарядом энергии уже сегодня вечером вступят в месяц Рамадан.

Подготовила Наталья Мерайеф