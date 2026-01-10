В городе Балаково скорая помощь застряла в снегу во дворе многоквартирного дома

Машина скорой помощи не смогла проехать в один из дворов Балакова из-за снега.

Инцидент произошёл 9 января на улице Шевченко.

Возмущённые жители опубликовали пост в соцсетях, призывая коммунальные службы обратить внимание на проблему, так как такое промедление «неотложки» может угрожать чьей-то жизни. Горожане утверждают, что многие дворы в городе не расчищены.

В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни критикуют оснащение скорых, отмечая, что они не всегда имеют полный привод. Другие упрекают авторов поста в бездействии, считая, что вместо съёмки следовало помочь водителю вытолкнуть автомобиль.

Ситуация остаётся актуальной для горожан и требует решения коммунальных служб.

Ольга Сергеева