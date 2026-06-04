Мария Усова: Об итогах предварительного голосования «ЕР» в Саратовской области

В Саратовской области завершилось предварительное голосование «Единой России».

По мнению депутата Саратовской облдумы, регионального координатора «Женского движения ЕР», гендиректора холдинга «Волга-Медиа» Марии Усовой, голосование продемонстрировало высокую заинтересованность жителей в отборе кандидатов на предстоящие выборы.

В процедуре, которая была организована на высоком уровне, приняли участие 204 тысячи избирателей региона.

— Хочу отметить, что предварительное голосование — это не просто формальность, а важный шаг к тому, чтобы каждый житель нашего региона мог выразить свое мнение и повлиять на будущее Саратовской области. Участие более 200 тысяч человек говорит о том, что люди хотят быть услышанными и активно участвовать в политической жизни. Это подтверждает нашу готовность работать для блага граждан и учитывать их интересы, — отметила Мария Викторовна.

По всей стране кандидатам отдали свои голоса более 10 миллионов избирателей, что подчеркивает политическую зрелость партии и её стремление работать в интересах миллионов жителей страны, — уверена депутат.

Между тем, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что предварительное голосование является одной из наиболее эффективных предвыборных практик.

В итоге, в Саратовской области определены победители по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы, Саратовской городской Думы, а также в Собрание депутатов Балашовского муниципального района и на дополнительные выборы в Балаково и Вольске. Окончательные списки кандидатов планируется утвердить в июне. Также в ближайшее время «Единая Россия» представит свою политическую программу на долгосрочную перспективу.

Ольга Сергеева