Экономист Марат Алимбеков стал первым замминистра сельского хозяйства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал официальное распоряжение о назначении Марата Алимбекова на должность первого заместителя министра сельского хозяйства региона.

Это кадровое решение было принято 3 июня 2026 года и подтверждено пресс-службой министерства.

До нового назначения Марат Алимбеков занимал пост заместителя министра по экономике и финансам в том же ведомстве. В его зону ответственности входили финансовый и экономический блоки работы министерства.

Ранее Алимбеков также работал в администрации Энгельсского района, где был заместителем главы по вопросам агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений (с августа 2018 по ноябрь 2019 года).

Стоит отметить, что в начале 2026 года главой министерства сельского хозяйства стал Василий Котов, который сменил на этом посту Романа Ковальского, перешедшего на федеральную службу. До своего назначения министром Василий Котов также являлся первым заместителем министра и руководил Ровенским районом.

Ольга Сергеева